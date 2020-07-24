Поліція спростовує інформацію про винагороду за "полтавського терориста"

Правоохоронці оголосили у розшук громадянина Романа Скрипника, який у четвер у Полтаві захоплював двох правоохоронців у заручники.

Однак про грошову винагороду за інформацію про правопорушника поки що не йдеться, щоб громадяни не намагалися його затримати самостійно, оскільки це може бути небезпечно, повідомили Укрінформу у пресслужбі поліції Полтавщини.

«Його оголошено в розшук», - сказали у пресслужбі.

У поліції Полтавщини також прокоментували оприлюднені у ЗМІ повідомлення, що за інформацію про Скрипника поліція готова виплатити винагороду. Там заявили, що першопочатково йшлося про те, що питання щодо призначення винагороди за інформацію щодо цієї особи вирішується.

«Наразі прийнято рішення в ході спеціальної операції затримувати (Скрипника - ред.) силами правоохоронців. Тому, щоб не наражати громадян на небезпеку, ми зараз про грошову винагороду не кажемо, щоб громадяни самі не намагалися його затримати, бо, за нашою інформацією, він може мати предмет, схожий на гранату», - наголосила у пресслужбі поліції Полтавщини.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за інформацію, яка допоможе затримати Скрипника, в Нацполіції готові виплатити винагороду.

Як повідомляв Укрінформ, вранці у Полтаві на вулиці Остапа Вишні чоловік, якого підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, чинив опір правоохоронцям і погрожував підірвати гранату.

Він захопив у заручники працівника карного розшуку, якого після перемовин обміняв на начальника управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, авто. Повідомлялося, що цей чоловік рухався дорогами місцевого значення у бік Києва.

Зі свого боку, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що зловмисник – це Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. Був судимий у 2007 р. за дрібну крадіжку, у 2008 р. - за шахрайство, у 2014 р. за виробництво або зберігання наркотиків і крадіжку.

Пізніше в Офісі генпрокурора поінформували, що було створено оперативний штаб у складі працівників прокуратури Полтавської області, Головного управління Нацполіції та управління СБУ в області.