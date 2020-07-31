У справі "луцького терориста" допитали пів сотні осіб

У справі про захоплення Максимом Кривошем рейсового автобуса в Луцьку допитано 16 потерпілих і 33 свідки.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ у Волинській області.

«У кримінальному провадженні допитано 16 потерпілих, а як свідків - 33 особи, також проведено низку обшуків за місцями попереднього перебування підозрюваного», - зазначив начальник слідчого відділу УСБУ у Волинській області Олександр Хитрик.

За його словами, призначено приблизно 30 експертиз, зокрема вибухово-технічну, судово-балістичну, холодної зброї, автотоварознавчу та лінгвістичну.

Під час сьогоднішнього брифінгу Хитрик також продемонстрував фотографії сувенірних коштів, які були вилучені у Кривоша під час затримання 21 липня. Ці «купюри» підозрюваний перед затриманням правоохоронцями, пропонував водію захопленого рейсового автобуса «як оплату за проїзд».

Хитрик зазначив, що досудове розслідування триває, перевіряються всі зв’язки підозрюваного, встановлюється походження зброї. Ретельно також вивчаються усі заяви про майбутні можливі теракти, зроблені Кривошем.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із водієм і 12 пасажирами. Зловмисником виявився двічі судимий Максим Кривош. Він вимагав, щоб 24 особи, серед яких очільники уряду, парламенту, судів, церков, а також олігархи, записали і виклали в мережу відео зі словами "Я - терорист в законі". Також він наполягав, щоб Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео із закликом дивитися фільм "Земляни". Свою акцію зловмисник назвав "днем антисистеми".

Зеленський виконав вимогу Кривоша. Близько 22-ї години заручників було звільнено, а терориста - затримано.

Кривошу висунули звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

23 липня Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав йому запобіжний захід - два місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: СБУ