Книгу "луцького терориста" Кривоша віддали на експертизу - СБУ

Книгу "Філософія злочинця", автором якої називає себе "луцький терорист" Максим Кривош, досліджуватимуть в рамках судово-лінгвістичної експертизи.

Про це заявив на брифінгу начальник слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області Олександр Хитрик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Під час судового засідання і під час попередніх виступів громадянин заявляв, що є автором видання, яке називається "Філософія злочинця". Примірники зазначеної книги були знайдені під час проведення обшуків за місцем його проживання і перебування. По цьому літературному твору призначена судово-лінгвістична експертиза", - зазначив Хитрик.

За його словами, перевірці підлягають також заяви, які Кривош робив під час судового засідання, і його психічний стан.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із водієм і 12 пасажирами. Зловмисником виявився двічі судимий Максим Кривош. Він вимагав, щоб 24 особи, серед яких очільники уряду, парламенту, судів, церков, а також олігархи, записали і виклали в мережу відео зі словами "Я - терорист в законі". Також він наполягав, щоб Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео із закликом дивитися фільм "Земляни". Свою акцію зловмисник назвав "днем антисистеми".

Зеленський виконав вимогу Кривоша. Близько 22-ї години заручників було звільнено, а терориста - затримано.

Кривошу висунули звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

23 липня Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав йому запобіжний захід - два місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Фото: volynpost.com