У “луцького терориста” декілька разів падала граната - заручниця

Максим Кривош до останнього не знав, у який автобус сісти. А дев'ятирічна дівчинка, дізнавшись, що її рідних тримає "луцький терорист", хотіла йти до нього зі своєю скарбничкою, щоб викупити.

Про це виданню "ВолиньPost" розповіла звільнена 21 липня заручниця, лучанка Оксана Ж.

"Дитина пережила сильний стрес. Там (в автобусі. - ред.) були її і мама, і тато. Уявіть, вона взяла свою копілку і просила іти до автобуса, щоб викупити маму і тата", – розповіла Оксана.

За її словами, дівчинка того дня сиділа біля ікони й молилася, а зараз потребує допомоги психолога.

Медична і психологічна допомога потрібна і самій Оксані, і її чоловіку, разом із яким вона перебувала в автобусі, захопленому Максимом Кривошем. Одразу після звільнення жінці виміряли тиск, і він виявився зависоким. Потім усю ніч не спала, на ранок через сильний головний біль змушена була звернутися до лікаря. Зараз приймає сильне заспокійливе.

Чоловікові Оксани, який у минулому мав серйозну травму ноги, усі 12 годин полону довелося просидіти на колесі-запасці біля задніх дверей автобуса, оскільки саме йому Кривош наказав заблокувати собою задні двері. Це теж негативно вплинуло на здоров'я чоловіка.

Психологічні наслідки перебування у захопленому транспорті Оксана порівнює зі станом брата, який воює на сході України.

"У транспорт досі сісти не можу. Не знаю, коли це мине. Навіть складно вийти просто у магазин, у людне місце, боюсь гучних звуків. Такі симптоми є, наприклад, і у мого брата, який вже тривалий час в АТО", – поділилася жінка.

Стосовно того дня, коли потрапили у заручники, розповідає, що вони із чоловіком мали намір поїхати у село Галичани Горохівського району до родичів. На автостанції на вулиці Львівській до пані Оксани та її чоловіка мав підсісти батько, аби разом їхати у село. Чоловіка, який згодом захопив автобус, Оксана зауважила ще на автостанції. Каже, сиділи з ним на сусідніх лавках. Він був з трьома великими сумками, хоча в автобус із собою взяв лише дві. Жінка запевняє, що Максим Кривош до останнього не знав, у який автобус сісти, й обирав між двома, заглядаючи то в один, то в інший. Ймовірно, обрав той, де було більше пасажирів.

Поводився "луцький терорист" розважливо, до вікон волів не підходити.

"Він все добре обдумував. Коли щось треба було зробити, підійти до вікна, щоб завісити його одягом, відкрити чи закрити люк чи ще щось, то він це просив робити людей. Сам він до вікон підходив тільки тоді, коли стріляв. Сидів між двома людьми, плюс розумів, що є скло, шторка, інші моменти, які роблять можливість спрацювати снайперу складнішою. Біля нього недалеко лежала зброя і, як він нам казав, вибухівка. Зверху на тому, як потім виявилося, муляжі лежав пристрій, схожий чи то на старий кнопковий телефон, чи то на пульт. Час від часу він там щось натискав. У нього тремтіли руки. Декілька разів падала граната, ми не знали, чи вона справжня. Але коли ти бачиш, як вона падає і розумієш, що граната спрацьовує через 5 секунд, то все німіє. Ти не знаєш, що буде через ті 5 секунд", - розповіла жінка.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із водієм і 12 пасажирами. Зловмисником виявився двічі судимий Максим Кривош. Він вимагав, щоб 24 особи, серед яких очільники уряду, парламенту, судів, церков, а також олігархи, записали і виклали в мережу відео зі словами "Я - терорист в законі". Також він наполягав, щоб Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео із закликом дивитися фільм "Земляни". Свою акцію зловмисник назвав "днем антисистеми".

Зеленський виконав вимогу Кривоша. Близько 22-ї години заручників було звільнено, а терориста - затримано.

Кривошу висунули звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.

23 липня Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав йому запобіжний захід - два місяці тримання під вартою без права внесення застави.