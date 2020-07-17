Викрадення бізнесмена у Києві: всіх підозрюваних арештували без права на заставу

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжні заходи усім 5 підозрюваним у викраденні бізнесмена у Києві у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Telegram.

«Підозрюваним у викраденні бізнесмена Шевченківський районний суд столиці обрав запобіжні заходи. Усіх п’ятьох зловмисників взято під варту без права внесення застави. Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 15 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція звільнила бізнесмена Сергія Ткаченка, якого викрали у столиці 1 липня.

16 липня голова НПУ Ігор Клименко повідомив, що поліція затримала у зв'язку з цим викраденням 5 осіб.

Згодом затриманим повідомили про підозру.