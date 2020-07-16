Викрадення бізнесмена у Києві: затримали п'ятьох підозрюваних і встановили замовника

Про це на брифінгу сказав голова Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу сказати, що Сергія тримали у нелюдських умовах у підвалі у Голосіївському районі. Він був прикутий наручниками. Максимум, що йому дозволяли - це їсти і пити. І його спочатку катували, вимагаючи великі кошти", - поінформував Клименко.

Клименко підкреслив, що поліція також встановила замовника злочину. Однак інших деталей не давав.

Він зазначив, що раніше у деяких ЗМІ з'явилися інформація про можливу причетність до цього викрадення спецслужб іноземних держав, і правоохоронці перевіряли цю версію, але вона наразі не підтверджується, а в ході слідства будуть перевірятися всі версії.

Сам Ткаченко, який був присутній на брифінгу, показав сліди від кайданок на руках.

Він зазначив, що був щасливий, коли його звільнили, і подякував міністру внутрішніх справ, очільнику поліції Києва і столичним правоохоронцям.

Клименко підкреслив, що у зв'язку з цим викраденням поліція затримала 5 осіб, і спрогнозував, що підозра їм буде вручена 16 липня.

Клименко додав, що поліція готова надати Ткаченку охорону.

Як повідомлялося, 15 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція звільнила бізнесмена Сергія Ткаченко, якого викрали у столиці 1 липня.

Фото: МВС