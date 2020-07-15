Поліція звільнила бізнесмена, викраденого у столиці два тижні тому

Поліція звільнила бізнесмена, якого викрали у Києві 1 липня.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Бізнесмена Сергія Ткаченка, якого викрали ще 1 липня, два тижні тримали в наручниках у підвалі, били та знущалися, вимагаючи гроші.

В результаті чітких та злагоджених дій поліції тільки що, був звільнений підприємець С. Ткаченко, якого викрали в Києві 1 липня.

Два тижні його тримали в наручниках у підвалі. Трьох зловмисників затримано.

Підприємець повертається до своєї сім’ї.

Дякую поліцейським за службу! pic.twitter.com/7kis5TTy82 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 15, 2020

Наразі з чоловіком працюють медики, а його життю нічого не загрожує, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, поліція затримала трьох зловмисників, які й організували катування для підприємця. На них чекає тривалий термін ув'язнення за викрадення та знущання з людини.

Нагадаємо: невідомі викрали бізнесмена 1 липня зі салону краси. Двоє чоловіків увійшли в приміщення, застебнули наручники й вивезли Ткаченка на сірому автомобілі.