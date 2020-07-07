У Чернівцях затримали нападників, які побили та викрали чоловіка

У Чернівцях після повідомлення про побиття та викрадення людини і оголошеної спецоперації поліцейські за пів години затримали нападників.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Сьогодні, 7 липня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення, що на вулиці Січових Стрільців у Чернівцях невідомі особи побили чоловіка, силою затягнули його в багажник автомобіля та поїхали в напрямку села Магала. Правоохоронці протягом 30 хвилин розшукали вказану у повідомленні автівку та учасників інциденту", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, потерпілий та нападники є жителями Новоселицького району віком від 24 до 37 років.

"Напередодні чоловіки разом гостювали в Чернівцях у родича одного з них. Вранці між ними виник інцидент, під час якого троє чоловіків нанесли 24-річному товаришу тілесні ушкодження, силою затягнули в багажник автомобіля ВАЗ 2106 та поїхали з місця події", - додали у поліції.

Наразі врятований поліцейськими чоловік перебуває в лікарні для огляду та надання медичної допомоги.

Дії нападників кваліфікуються за частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. За такі дії зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня у Чернівцях, близько 10:00, перехожі заявили у поліцію про викрадення чоловіка, якого троє невідомих побили, затягнули у багажник автомобіля і поїхали на виїзд з міста.

На території Чернівців, а також Глибоцького й Новоселицького районів введено спеціальну поліцейську операцію.

Фото: cv.npu.gov.ua