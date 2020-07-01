На Запоріжжі викрали 18-річну дівчину, поліція ввела план “Перехват”

В Василівському районі Запоріжжя невідомі викрали дівчину. Введена поліцейська операція “Перехват”.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікацій ГУ НП в Запорізькій області.

“Відомо, що дівчина 2002 року народження. Поліцейські ввели операцію “Перехват”. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України”, - повідомили в поліції.

Читайте також: На адмінкордоні з окупованим Кримом викрали українського військового

Наразі тривають слідчі та оперативно-пошукові заходи з метою розшуку зловмисників.