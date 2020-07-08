СБУ затримала "інтернаціональну" банду, яка викрадала людей

СБУ затримала в Одесі членів міжетнічного злочинного організованого угруповання, яке викрадало людей.

Про це повідомляє пресцентр СБУ .

“Служба безпеки України викрила в Одесі міжетнічне організоване угруповання, яке тероризувало громадян і тримало у страху підприємців регіону. Співробітники ЦСО «А» СБУ затримали чотирьох організаторів банди під час спроби викрадення людини”, - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними слідства, до складу банди входило понад 10 жителів обласного центру. Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали з потерпілих великі суми грошей. У разі їх несплати фігуранти погрожували людям насильством і фізичною розправою, повідомили у СБУ.

За оперативною інформацією, діяльність групи контролював «злодій у законі» на прізвисько «Лоту Гулі», який переховується за кордоном від українського правосуддя.

Співробітники СБУ отримали інформацію про підготовку учасниками банди викрадення місцевого підприємця. Через погрози вбивством зловмисники планували «вибити» з потерпілого гроші.

У ході слідчих дій у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили докази протиправної діяльності, які направлено на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Фото: СБУ