СБУ затримала "інтернаціональну" банду, яка викрадала людей
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“Служба безпеки України викрила в Одесі міжетнічне організоване угруповання, яке тероризувало громадян і тримало у страху підприємців регіону. Співробітники ЦСО «А» СБУ затримали чотирьох організаторів банди під час спроби викрадення людини”, - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними слідства, до складу банди входило понад 10 жителів обласного центру. Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали з потерпілих великі суми грошей. У разі їх несплати фігуранти погрожували людям насильством і фізичною розправою, повідомили у СБУ.
За оперативною інформацією, діяльність групи контролював «злодій у законі» на прізвисько «Лоту Гулі», який переховується за кордоном від українського правосуддя.
Співробітники СБУ отримали інформацію про підготовку учасниками банди викрадення місцевого підприємця. Через погрози вбивством зловмисники планували «вибити» з потерпілого гроші.
У ході слідчих дій у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили докази протиправної діяльності, які направлено на експертизу.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.
Фото: СБУ