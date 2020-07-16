Верещук запросила Кличка на дебати
Про це вона сказала на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу", повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Принагідно я запрошую пана Кличка на дебати", - сказала Верещук.
Вона також подякувала колегам по фракції та Президенту Володимиру Зеленському за підтримку у праймеріз і пообіцяла, що "перемога буде за нами".
Президент Володимир Зеленський додав, що киянам було б цікаво почути відповіді на низку питань.
"Саме в цьому напрямку, в напрямку професійних дебатів, з точки зору міста, містобудування, з точки зору інфраструктури, ЖКГ, грошей, транспорту, мені здається, це буде дуже цікаво киянам – побачити відповіді в серйозних дебатах між чинним мером і Іриною Верещук", - зазначив Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, фракція "Слуга народу" і Президент Зеленський у четвер, 16 липня обрали Ірину Верещук кандидатом у мери Києва від партії.
У праймеріз брали участь п'ять депутатів від "Слуги народу" — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.
15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.
Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.
Водночас передбачено, що не проводяться вибори депутатів парламенту Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях АРК, Севастополя, в окремих районах міст, селах і селищах Донецької та Луганської областей.