Верещук запросила Кличка на дебати

Кандидат у мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук запросила чинного міського голову столиці Віталія Кличка на дебати.

Про це вона сказала на брифінгу після засідання фракції "Слуга народу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Принагідно я запрошую пана Кличка на дебати", - сказала Верещук.

Вона також подякувала колегам по фракції та Президенту Володимиру Зеленському за підтримку у праймеріз і пообіцяла, що "перемога буде за нами".

Президент Володимир Зеленський додав, що киянам було б цікаво почути відповіді на низку питань.

"Саме в цьому напрямку, в напрямку професійних дебатів, з точки зору міста, містобудування, з точки зору інфраструктури, ЖКГ, грошей, транспорту, мені здається, це буде дуже цікаво киянам – побачити відповіді в серйозних дебатах між чинним мером і Іриною Верещук", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, фракція "Слуга народу" і Президент Зеленський у четвер, 16 липня обрали Ірину Верещук кандидатом у мери Києва від партії.

У праймеріз брали участь п'ять депутатів від "Слуги народу" — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Водночас передбачено, що не проводяться вибори депутатів парламенту Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях АРК, Севастополя, в окремих районах міст, селах і селищах Донецької та Луганської областей.