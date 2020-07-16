Усіх кандидатів від "Слуги народу" перед виборами перевірить СБУ - Зеленський

Усі кандидати від партії "Слуга народу" перед місцевими виборами будуть проходити перевірку правоохоронними органами.

Про це на брифінгу за результатами засідання фракції "Слуга народу" заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є один принцип – ми не можемо, дійсно прослідкувати за всією країною, але в нас є такий принцип, що всі кандидатури будуть проходити безпекові речі. І від Служби безпеки ми будемо просити допомогу, і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів", - сказав Президент.

Зеленський додав, що "це буде велика, складна, дуже складна робота".

"Тому й робляться, чесно кажучи, багато в нас офісів для того, щоб дивитися. У нас декілька рівнів буде перевірок людей. Є там районні офіси, міські, обласні, центральний офіс. Тому будемо вичищати", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, фракція "Слуга народу" у присутності Президента Володимира Зеленського 16 липня на праймеріз обрала Ірину Верещук кандитатом у мери Києва.

У праймеріз брали участь п'ятеро депутатів від "Слуги народу" — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.