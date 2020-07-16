Усіх кандидатів від "Слуги народу" перед виборами перевірить СБУ - Зеленський
Про це на брифінгу за результатами засідання фракції "Слуга народу" заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У нас є один принцип – ми не можемо, дійсно прослідкувати за всією країною, але в нас є такий принцип, що всі кандидатури будуть проходити безпекові речі. І від Служби безпеки ми будемо просити допомогу, і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів", - сказав Президент.
Зеленський додав, що "це буде велика, складна, дуже складна робота".
"Тому й робляться, чесно кажучи, багато в нас офісів для того, щоб дивитися. У нас декілька рівнів буде перевірок людей. Є там районні офіси, міські, обласні, центральний офіс. Тому будемо вичищати", - зазначив Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, фракція "Слуга народу" у присутності Президента Володимира Зеленського 16 липня на праймеріз обрала Ірину Верещук кандитатом у мери Києва.
У праймеріз брали участь п'ятеро депутатів від "Слуги народу" — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.
15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.