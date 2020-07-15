Вибори мера Києва: ще один "слуга народу" йде на партійний праймеріз

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін оголосив, що братиме участь у партійному праймеріз щодо визначення кандидатури на міського голову Києва.

Про це Гурін поінформував у Facebook.

"В мене гарна новина — я йду на праймеріз мера столиці, тому що я хочу змінити Київ і тому, що мене не влаштовують всі інші варіанти без варіантів. Я люблю Київ, багато років займаюсь розвитком міст і територій і хочу, щоб від "Слуги народу" балотувався реальний кандидат, а не зручний спарінг-партнер", - написав Гурін.

Він додав, що щодня зіштовхується з некомпетентністю, хоче змінити це і знає, що Києву потрібен мер, "який буде розуміти, що таке місто і чого хочуть містяни".

За словами Гуріна, два тижні тому київська партійна організація "Слуги народу" розробила порядок відбору єдиного кандидата від партії. Як зазначив депутат, це повноцінна процедура — з представленням програм, дебатами, декількома рівнями відбору і великою кількістю уваги від ЗМІ.

"Ми розробили її такою, щоб всі кияни могли оцінити, що реально пропонують кандидати і чи є серед них реальні кандидати, а не фейки. Але виглядає так, що на нас забили і ніякої повноцінної процедури праймеріз не буде, а буде, замість неї, черговий конкурс краси — і, замість можливості вибору, ми знов отримаємо кота в мішку. Тому я вирішив не чекати, поки оголосять збір документів для кандидатів (бо виглядає так, що можуть і не оголосити) і заявити про своє рішення", - зазначив Гурін.

Окрім того, Гурін повідомив, що законопроєкт про столицю в остаточній редакції сьогодні виходить з профільного комітету.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати від фракції "Слуга народу" 19 травня звернулися до Президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу". Про наміри взяти участь в праймеріз вже оголосили народні депутати Олександр Дубінський, Олександр Ткаченко, Олександр Качура, Микола Тищенко та Ірина Верещук.

4 червня 2020 року Ткаченко був призначений на посаду міністра культури та інформаційної політики України. Після цього він заявив про готовність допомагати тому кандидату в мери Києва від партії "Слуга народу", який матиме реальні шанси у цих виборчих перегонах перемогти чинного мера Віталія Кличка.

Згідно з Конституцією України чергові місцеві вибори в державі мають відбутися 25 жовтня цього року.