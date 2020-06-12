"Слуги народу" обговорили на Банковій праймеріз у мери Києва
Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу “Наш” журналістам, які зустріли його на вул. Банковій.
“Ми спілкували стосовно майбутнього формату праймеріз”, - сказав Арахамія.
За його словами, участь у цій зустрічі узяли ті політики, які заявили про своє бажання взяти участь у праймерів.
Як повідомляв Укрінформ, народні депутати від фракції "Слуга народу" 19 травня звернулися до президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу". Про наміри взяти участь в праймеріз вже оголосили народні депутати Олександр Дубінський, Олександр Ткаченко, Олександр Качура і Микола Тищенко та Ірина Верещук.
4 червня 2020 року Ткаченко був призначений на посаду міністра культури та інформаційної політики України. Після цього він заявив про готовність допомагати тому кандидату в мери Києва від партії «Слуга народу», який матиме реальні шанси у цих виборчих перегонах перемогти чинного мера Віталія Кличка.
Згідно з Конституцією України чергові місцеві вибори в державі мають відбутися 25 жовтня цього року.