"Слуги народу" обговорили на Банковій праймеріз у мери Києва

В Офісі Президента України відбулася зустріч за участі представників політичної сили “Слуга народу” щодо формату проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від "СН”.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу “Наш” журналістам, які зустріли його на вул. Банковій.

“Ми спілкували стосовно майбутнього формату праймеріз”, - сказав Арахамія.

За його словами, участь у цій зустрічі узяли ті політики, які заявили про своє бажання взяти участь у праймерів.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати від фракції "Слуга народу" 19 травня звернулися до президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу". Про наміри взяти участь в праймеріз вже оголосили народні депутати Олександр Дубінський, Олександр Ткаченко, Олександр Качура і Микола Тищенко та Ірина Верещук.

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4 червня 2020 року Ткаченко був призначений на посаду міністра культури та інформаційної політики України. Після цього він заявив про готовність допомагати тому кандидату в мери Києва від партії «Слуга народу», який матиме реальні шанси у цих виборчих перегонах перемогти чинного мера Віталія Кличка.

Згідно з Конституцією України чергові місцеві вибори в державі мають відбутися 25 жовтня цього року.