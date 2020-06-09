Верещук готується до праймеріз на вибори мера Києва

Народний депутат від партії “Слуга народу” Ірина Верещук готує програму для участі у праймеріз серед потенційних кандидатів від політичної сили на посаду Київського міського голови.

Про це Верещук сказала у коментарі журналістам у вівторок, 9 червня, перед початком засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, на запитання, чи готує вона програму для участі в праймеріз на мера Києва, Верещук відповіла: “Готую. Тому що це дійсно процес, це, так би мовити, стратегічне лего. Як ви знаєте, зараз змінюється ситуація, змінюються обставини, але я чекаю на час, дату та місце, коли будуть оголошені праймеріз, і готова в них брати участь”.

Також Верещук висловила думку, що столиця України повинна мати новий закон, в якому мають бути розмежовані посади голови КМДА і міського голови, а їхні повноваження - чітко розписані.

Крім того, як заявила Верещук, потрібно працювати над комфортом у Києві.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати з фракції "Слуга народу" 19 травня звернулися до Президента Володимира Зеленського з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу". Про наміри участі в праймеріз оголосили, зокрема, народні депутати від "Слуги народу" Олександр Дубінський, Олександр Качура, Микола Тищенко. Також Верещук 5 червня заявила, що не виключає свого балотування на пост мера Києва.

Згідно з Конституцією України чергові місцеві вибори в державі мають відбутися 25 жовтня цього року.