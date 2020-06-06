Залишиться тільки один: Зеленський розповів, як "слуги" відбиратимуть кандидата у мери Києва

Кандидатом на посаду мера Києва від партії "Слуга народу" буде одна людина.

Про це на зустрічі з журналістами 6 червня сказав президент України Володимир Зеленський. Відео розмови оприлюднено в Twitter Української правди.

"Я сьогодні прочитав про Верещук (Ірина Верещук, народний депутат від партії "Слуга народу" - ред.). Теж здивувався такою новиною. Вони всі хочуть чомусь... ну я розумію, багато з них перший раз у Верховній Раді, і комусь вже майже набридло бути у Верховній Раді... Хочуть всі бути... там... королями Всєлєнной, вони хочуть спробувати бути мером Києва. Мером від партії "Слуга народу" буде одна людина. Вони захотіли праймеріз, і це нормально. Буде внутрішній праймеріз партії "Слуга народу", куди увійдуть, і це правда, не тільки люди зі "Слуги народу", - сказав Зеленський.

Зеленський про кандидатів в мери Києва pic.twitter.com/UfD3nFEpZ4 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020

Він додав, що має бути лише два етапи у процесі висування кандидатів на посаду мера Києва - оприлюднення програми і соціологічне дослідження, у кого з кандидатів більше шансів пройти на виборах.

"По перше, вони всі мають показати програму, що вони бачать з Києвом, що вони збираються робити. Другий етап - мені потрібно тільки два етапи, - потім ми всіх поміряємо соціологією і побачимо у кого більше шансів", - сказав Зеленський.

"І Ляшко - теж нормально, теж непогано", - додав президент.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати з фракції "Слуга народу" 19 травня звернулися до Президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу". Про наміри участі в праймеріз вже оголосили народні депутати від "Слуги народу" - Олександр Дубінський, Олександр Ткаченко, Олександр Качура, Микола Тищенко та Ірина Верещук.

Згідно з Конституцією України чергові місцеві вибори в державі мають відбутися 25 жовтня цього року.