У Зеленського спрогнозували, хто вийде до другого туру виборів мера Києва

На виборах мера Києва можливий другий тур, в якому зустрінуться чинний мер Віталій Кличко і представник партії "Слуга народу".

Такий прогноз зробив в ефірі каналу "Україна 24" заступник глави Офісу президента Володимира Зеленського Кирило Тимошенко.

"Це всі розуміють, що основна боротьба буде поміж Віталієм Кличком і представником партії "Слуга народу". Це всі розуміють, що інші кандидати не проходять до другого туру. Ми розуміємо, що фактично буде другий тур. І там, будемо сподіватись, представник "Слуги народу" переможе і стане очільником столиці", - сказав він.

Тимошенко також зазначив, що "Слуга народу" через декілька тижнів визначиться з кандидатом.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати від фракції "Слуга народу" 19 травня звернулися до президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу". Про наміри взяти участь в праймеріз вже оголосили народні депутати Олександр Дубінський, Олександр Ткаченко, Олександр Качура і Микола Тищенко та Ірина Верещук.

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4 червня 2020 року Ткаченко був призначений на посаду міністра культури та інформаційної політики України. Після цього він заявив про готовність допомагати тому кандидату в мери Києва від партії «Слуга народу», який матиме реальні шанси у цих виборчих перегонах перемогти чинного мера Віталія Кличка.

Згідно з Конституцією України чергові місцеві вибори в державі мають відбутися 25 жовтня цього року.