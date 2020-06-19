Шестеро мерів презентували нову політичну партію

У Києві презентували політичну партію місцевого самоврядування "Пропозиція".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У заході взяли участь засновники партії: міський голова Дніпра Борис Філатов, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, міський голова Чернівців Олексій Каспрук, міський голова Житомира Сергій Сухомлин, міський голова Кропивницького Андрій Райкович і міський голова міста Каховка Херсонської області Андрій Дяченко.

У Києві шість мерів презентували партію місцевого самоврядування "Пропозиція" Фото: Володимир Тарасов/Укрінформ

"Ми зібралися для того, щоб офіційно оголосити про створення нової політичної сили партії "Пропозиція"...Ми маємо надію, що наша політична сила буде якраз тою професійною силою, в яку повірять наші виборці і ми зможемо виправдати їхні надії", - сказав міський голова Житомира Сухомлин.

Голова Миколаєва Сєнкевич повідомив, що партія планує брати участь у чергових місцевих виборах цього року і за результатами прийматимуть рішення щодо участі у виборах до парламенту. Крім того, він наголосив, що "Пропозиція" не є партією мерів, а партією професіоналів і хочуть, щоб до них долучалися не лише міські голови чи нардепи, а й лідери громадських думок, які формують і створюють країну "знизу".

"Ми маємо на меті створити те, чого не було раніше. Це партія, яка буде будувати країну знизу, з місцевого самоврядування, бо кому як не нам знати, як краще прокласти трубу чи сформувати бюджет", - сказав Сєнкевич.

Міський голова Чернівців Каспрук наголосив, що в Україні заможна громада має стати базовим елементом заможної успішної країни.

"…Сьогодні ми розуміємо, що в нас недостатньо сил і можливостей для того, щоб захищати місцеве самоврядування...Сьогодні ми розуміємо, що потрібно об'єднати всіх активних громадян міст та селищ, представників місцевого самоврядування для того, щоб на рівні парламенту представляти місцеве самоврядування", - зазначив Каспрук.

Філатов - міський голова Дніпра, у свою чергу, підкреслив: у партії вважають, що саме сильне місцеве самоврядування для влади є "рятувальним кругом", за допомогою якого можна вирішувати велику кількість проблем, що накопичились по всій країні. За його словами, партія є програмною і збирається системно відстоювати права місцевого самоврядування.

"Ми не партія мерів, ми не партія керівників, ми партія місцевого самоврядування, магдебурського права. Сьогодні ми запрошуємо всіх наших колег і не тільки колег, а й лідерів громадської думки, депутатів, громадянське суспільство, приєднуватися до нас... Нам не подобається те, що відбувається зараз з місцевим самоврядуванням, йде масове згортання, це - більше конфлікт, який виникає через неповне розуміння суті місцевого самоврядування", - наголосив Філатов.

Програму партії обіцяють представити у липні на з'їзді.