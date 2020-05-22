Філатов: Не може бути партії мерів, пекарів або пенсіонерів

Міський голова Дніпра Борис Філатов не підтримує ідею створення партії мерів, з якою виступив Київський міський голова Віталій Кличко.

Про це він сказав кореспондентові Укрінформу, коментуючи це запитання.

«Я б не хотів говорити про "партію мерів". (...) Не може бути партія мерів, пекарів або пенсіонерів. Як варіант, можлива партія не мерів, а "Магдебурзького права" або місцевого самоврядування, та партія, яка представляє інтереси територіальних громад, яка підтримує ідею подальшої децентралізації. При цьому, в цій партії мають бути не тільки мери, а й інші лідери громадської думки, керівники ОТГ, загальнонаціональні лідери, тобто ті лідери, які розуміють, що країна сильна громадами», - зазначив Філатов.

При цьому він зауважив, що "виходячи з електоральної картинки, яка у нас зараз спостерігається, в принципі, ця ідея має під собою грунт, оскільки, як мінімум, за моїми оцінками, є 30-відсоткова ніша людей, які не хочуть голосувати за старих, але й нові їм вже сидять у печінках".

"Тобто, які хочуть голосувати за людей справи. Людей, які займаються роботою, а не знімають тільки відосики у фейсбуках", - говорить Філатов.

Він також заявив, що вважає, "що ця теза (про партію мерів - ред.) вкидається, в тому числі і технологами Офісу Президента, в масову свідомість і, на жаль, її підхопили засоби масової інформації, тому що партія мерів, як партія за професійною ознакою, не матиме розвитку.

«У нас, на жаль, велика проблема в тому, що в країні всі гетьмани, і не можуть домовлятися нормально, виходячи, по-перше, з інтересів людей, а, по-друге, просто об'єднуючись навколо ідей і політичних програм, а не навколо своїх, якихось особистих інтересів або займаючись "договорняками". Тому у партії «Удар» немає таких перспектив. Це не та історія, що матиме розвиток, точно так, як і не матиме розвитку історія об'єднуватися на базі партії Володимира Гройсмана «Європейська перспектива». Адже кожен з них хоче потягнути ковдру на себе, в хорошому розумінні слова. А так не вийде. Тому, в принципі, об'єднання широке рівних, але різних - можливе. Але неможливо, щоб усі записалися в «Удар» або всі в «Європейську перспективу» Гройсмана», - додав мер Дніпра.

Коментуючи запитання, чи можуть підтримати ідею такої партії мери інших міст Дніпропетровщини, Філатов звернув увагу на те, що Дніпропетровська область складна і всі мери в ній різні.

«У нас є Кривий Ріг, де є своя компанія. Я думаю, що сім'я Вілкулів буде йти по своїй, заданій тільки ним, траєкторії. У нас є, умовно, Західний Донбас, де є великий вплив ОПЗЖ. Тому на рівні області, напевно, такі теж ходять розмови, тим паче, що в цьому є зацікавленість. Але тут все залежатиме, в тому числі, і від виборчого бар'єру, тому що якщо Верховна Рада ухвалить для міст з населенням до 90 тисяч осіб пряму мажоритарку, то який сенс буде мерам міст записуватися в будь-яку партію? Хоч мерів, хоч не мерів», - говорить Філатов.

Наприклад, додав він, місто Верховцеве має всього 10 тисяч осіб, у Вільногірську - 23 тисячі. "Тобто, якщо буде до 90 тисяч пряма мажоритарка, то ця історія, напевно, не буде цікавою дрібним містам", - вважає Філатов.

"Ми вже будували КПРС, Партію регіонів, чим це закінчилося - це всім відомо. Що стосується пропозиції Віталія Володимировича, то я скажу так: не буде створена ні партія мерів, ні партія місцевого самоврядування і жодна інша партія на базі партії "Удар", як би йому цього не хотілося - ця історія не матиме розвитку», - сказав Філатов.

Як повідомлялося, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міські голови не виключають можливої ​​участі в місцевих виборах у жовтні 2020 року в складі окремої партії. Він також підтвердив, що мери ведуть переговори про спільний політичний проект.

В Україні 25 жовтня 2020 року відбудуться місцеві вибори.