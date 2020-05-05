Кличко прокоментував можливість створення "партії мерів"

Міські голови не виключають можливої участі в місцевих виборах у складі окремої партії.

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Багато партій місцевих, локальних, у різних регіонах України, очолюють лідери місцевих громад, мери міст, і ці партії зараз працюють у самоврядуванні. Вони не є великими. Не таємниця, що зараз ідуть розмови у Верховній Раді для того, щоб обмежити участь цих маленьких партій в місцевих виборах, і що всі ці мери... повинні піти до представників політичного спектру, які перебувають у парламенті", - зауважив Кличко.

За його словами, у цьому зв'язку міські голови обговорюють можливість бути презентованими у політиці як представники місцевого самоврядування.

"У цьому напрямку, мери хвилюються і кажуть, що якщо така ситуація... ми говоримо про прохідний бар'єр у 5%, дві третини представництв, осередків повинні бути по областях. І в цьому напрямку мери розмовляють між собою, кажуть: а якщо ми не хочемо приєднуватися до одної чи іншої партії, ми можемо бути презентовані. І це презентація місцевого самоврядування, тих людей, які працюють кожного дня з мешканцями міст, селищ, сіл... Тому що ми зараз говоримо про вибори місцеві, які будуть проходити в жовтні", - сказав Кличко.

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