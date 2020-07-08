Львівське сміття досі звозять на звалища під Києвом

У селі Щасливе Бориспільського району на Київщині недобросовісні перевізники тривалий час складували львівське сміття з відома місцевого сільського голови та місцевого комунального підприємства.

Про це заявив фахівець Держекоінспекції Сергій Волков в інтерв’ю Укрінформу.

«Коли відходів вже назбиралося цілі гори, комунальне підприємство не придумало нічого кращого, як розкопати давно рекультивоване звалище відходів і зарити туди нове львівське сміття”, - сказав Волков.

За його словами, це призвело до збитків у місцевого комунального підприємства на 200 млн грн.

“Ми з іншими інспекторами виїхали на перевірку. Тепер справу передано до Служби безпеки України, а відповідати за все буде комунальне підприємство, яке отримало штрафів і збитків на 200 мільйонів гривень», - сказав Волков.

Як повідомлялося, у Львові проблема з відсутністю місць для вивезення сміття виникла після пожежі на Грибовецькому сміттєзвалищі та його закриття у травні 2016 року.