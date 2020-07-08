Львівське сміття досі звозять на звалища під Києвом
Про це заявив фахівець Держекоінспекції Сергій Волков в інтерв’ю Укрінформу.
«Коли відходів вже назбиралося цілі гори, комунальне підприємство не придумало нічого кращого, як розкопати давно рекультивоване звалище відходів і зарити туди нове львівське сміття”, - сказав Волков.
За його словами, це призвело до збитків у місцевого комунального підприємства на 200 млн грн.
“Ми з іншими інспекторами виїхали на перевірку. Тепер справу передано до Служби безпеки України, а відповідати за все буде комунальне підприємство, яке отримало штрафів і збитків на 200 мільйонів гривень», - сказав Волков.
Як повідомлялося, у Львові проблема з відсутністю місць для вивезення сміття виникла після пожежі на Грибовецькому сміттєзвалищі та його закриття у травні 2016 року.