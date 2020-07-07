Сергій Волков, начальник Державної інспекції Столичного округу

Сергій Волков еколог, експерт з охорони довкілля. У 2020 році – начальник Державної екологічної інспекції Столичного округу, головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища. Сергій – відомий громадський діяч, ініціатор багатьох успішних еко-проєктів.

- Пане Сергію, зараз ви державний службовець, до цього десять років працювали у громадському секторі. Нечасто громадські діячі очолюють такі структури, як Держекоінспекція. Розкажіть, як це було...

- У громадському секторі моєю темою завжди була еко-просвіта. Я був у громадській раді при Міністерстві екології, став головою громадської організації «Друге життя», заснував проєкт «Еко школа» (просвітницька робота у школах та залучення учнів і педагогів до цивілізованого поводження із відходами). Потім координував діяльність міжнародного об’єднання ISWA YPG в Україні та працював у комітеті еко-політики у Верховній Раді України. Якось на Марші за клімат я зустрівся з Єгором Фірсовим і він запитав мене, чи не хочу я подати свою кандидатуру на конкурс на посаду очільника Держекоінспекції Столичного округу. Я відповів, що не хочу. А потім подумав і вирішив, що таки подамся. Адже на такій посаді я матиму значно більше можливостей впливати на дотримання екологічних стандартів, принаймні, у Києві та області. Потім були тестування, співбесіди, і 24 лютого мене призначили на посаду. Наступного дня я склав присягу. І почалася моя робота у зовсім новій для мене ролі. Щоправда, у кабінетах я не засиджувався, виїздів було дуже багато, практично щодня ми фіксували порушення екологічних норм.

- То ви вже, певно, можете назвати топ-забруднювачів Києва та області? Хто найбільше забруднює повітря, воду та землю?

- Якщо брати Київ, то найбільше забруднюють повітря Дарницька ТЕЦ, завод «Енергія», Бортницька станція аерації, в області – Трипільська ТЕЦ. Що стосується води, то це Київводоканал та різноманітні комунальні підприємства, у яких на балансі так звані «лівньовки», через які усякий непотріб стікає до озер та річок. Також воду і ґрунти забруднюють великі столичні полігони твердих побутових відходів – полігон №5 та полігон №6. Додайте до цього переліку ще сміттєзвалища, яких навколо столиці немало, та аграрні підприємства, цукрові заводи, котрі часто не дотримуються жодних норм і завдають колосальної шкоди довкіллю та псують життя людям.

- Днями ви написали на своїй сторінці у Фейсбуці про те, як вас та інших інспекторів не пустили на перевірку до Дарницької ТЕЦ. Тобто, так можна взяти й не пустити державних інспекторів?

- Це була вже наша третя спроба потрапити на Дарницьку ТЕЦ, яка методично отруює киян. Після того, як нас не допустили першого разу, керівництво ТЕЦ стверджувало на засіданні комісії Київради, що наступного разу пустять, що в них немає жодних порушень, дим із труб кращий за повітря в Києві й майже корисний для киян. Це навіть на відео зафіксовано. Однак і вдруге, й ось утретє нас знову не допустили. І ми не змогли ані обстежити підприємство, ані взяти проби та аналізи. Дарницька ТЕЦ допотопна, вугільна, і вже давно працює із порушенням екологічних норм. Там немає сучасних фільтрів для уловлювання викидів. Окрім диму з труб, звідти по Києву ще розноситься пилюка із золовідвалів. Коли спекотна, суха і вітряна погода – усе це летить у сусідні житлові райони. Такі золовідвали мають перебувати під шаром води. Однак керівництво підприємства не дуже цим переймається.

Ми склали три акти недопуску й передали до поліції. Тепер вони за кожен недопуск сплатять штраф 760 гривень. Але що таке 760 гривень для підприємства з оборотом у сотні мільйонів гривень?..

- А зупинити діяльність підприємства в такому разі можна?

- Природоохоронні організації готують позов щодо призупинення, ми їм допомагаємо. Самі ми цього зробити не можемо. Раніше державні інспектори могли опломбувати підприємство-порушника, призупинивши його роботу. Зараз цю норму скасовано. Наша команда ще на самому початку роботи в держекоінспекції хотіла штраф за недопуск прирівняти до 10% доходу підприємства. Ми комунікували з депутатами, але поки що не змогли внести цю норму до екологічного законодавства. Сподіваюся, на якомусь етапі змін закону чи прийняття нових законопроєктів вона таки буде врахована.

- Розкажіть про інші гучні справи за останні місяці.

- У селі Щасливе Бориспільського району була гучна історія. Недобросовісні перевізники тривалий час звозили туди львівське сміття з відома місцевого сільського голови та місцевого комунального підприємства. А коли його назбиралося вже цілі гори, те комунальне підприємство не придумало нічого кращого, як розкопати давно рекультивоване (закрите із дотриманням норм – ред.) звалище відходів і зарити туди нове львівське сміття. Ми виїхали на перевірку. Тепер справу передано до служби безпеки України, а відповідати за все буде комунальне підприємство, яке отримало штрафів і збитків на 200 мільйонів гривень.

Ще одна цікава історія була з підприємствами, що добувають пісок на Дніпрі. Вони настільки розслабилися, що вже не зважають на жодні правила й продовжували свою діяльність біля Вишгорода, Стайок, Українки під час «сезону тиші» у період нересту риби (березень-травень), коли це категорично заборонено законодавством. Але там великі гравці, й вони були переконані, що їм усе можна, тому пригнали техніку. Баржі, земснаряди правоохоронці вилучили, справу передано в правоохоронні органи, нараховано понад 20 мільйонів гривень збитків.