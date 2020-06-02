Сортування сміття: столиця купила тисячу нових контейнерів

Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» придбало 1000 нових контейнерів для роздільного збору відходів. Йдеться про комплекти контейнерів-«дзвіночків» для окремого збору пластикових (PET) пляшок та скла.

Про це поінформував заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє пресслужба КМДА.

«Ми не припиняємо розвивати систему роздільного збору відходів у столиці. Цього року підприємство «Київкомунсервіс» придбало 1000 нових баків для роздільного збору, із яких 92 одиниці вже розміщені на території Дарницького району. Найближчим часом плануємо встановлення таких комплектів у Дніпровському районі міста. Ще в лютому цього року 55 контейнерів з'явилося в центральній частині столиці», – зазначив він.

У Києві придбали 1000 нових контейнерів для роздільного збору відходів / Фото: kks.kiev.ua

Пантелеєв наголосив, що, збільшуючи кількість контейнерів, місто прагне, аби сортування побутових відходів було територіально доступним для кожного жителя столиці.

«У планах – поступове встановлення контейнерів і в інших районах міста. На кожному контейнері нанесено інформацію, який вид відходів (ресурсоцінної сировини) можна викидати», – додав він.

Заступник голови КМДА зауважив, що після встановлення придбаних цього року контейнерів мережа роздільного збору відходів налічуватиме понад 3,5 тис. баків, як для окремих ресурсоцінних матеріалів, так і для сухої та вологої фракції.

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Перелік адрес із контейнерами для роздільного збору, якими вже можуть скористатися жителі Дарницького району: вул. Тростянецька, 12; вул. Тростянецька, 49; вул. Тростянецька, 5; вул. Тростянецька, 6; вул. Ревуцького, 24/4; вул. Ревуцького, 25; вул. Вербицького, 11; Харківське шосе, 172-А; Харківське шосе, 180/21; Харківське шосе, 21/1; вул. Драгоманова, 42; Харківське шосе, 55-А; Харківське шосе, 51; Харківське шосе, 58-Б; Харківське шосе, 61; вул. Ревуцького, 34; вул. Ревуцького, 44-Б; вул.Ахматової, 4 та інші.