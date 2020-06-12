Влада Києва розгляне питання про посилення карантину

Штаб з надзвичайних ситуацій міста Києва на засіданні розгляне питання посилення карантинних заходів через погіршення епідеміологічної ситуації у столиці.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми з вами маємо три сценарії розвитку. Станом на сьогодні ми знаходимося посередині між жовтим і чорним сценаріями, це означає, що хвороба входить у новий пік, не вийшовши ще до кінця з попереднього. Тобто ми не можемо говорити про те, що літній сезон станом на сьогодні дав зменшення кількості хворих", - сказав Бондаренко.

Він зауважив, що є необхідність до перегляду карантинних обмежень, які були послаблені, починаючи з 23 травня.

"Місто точно не готове до наступних етапів, які були заплановані урядом 5 і 10 червня. І сьогодні... відбудеться штаб з надзвичайних ситуацій міста, на якому ми будемо приймати рішення про можливість посилення певних обмежень, які були послаблені з 23 травня. Сьогодні ми не можемо говорити про відкриття закладів громадського харчування в приміщеннях, не можемо говорити про будь-які масові заходи з кількістю людей одна людина на 5 кв. м, ми не можемо говорити про повноцінне відкриття закладів культури. Відповідно, це якраз ті моменти, які мали відбуватися 5 червня по Україні", - розповів він.

Також, за його словами, на сьогоднішньому засіданні штабу можуть бути прийняті жорсткі заходи щодо відвідування пляжів, і їх можуть повністю закрити.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 червня 8 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Станом на 12 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 753 випадки COVID-19, за добу - 683 нових.

У Києві загалом зафіксовано 3766 випадків.