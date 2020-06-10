МКІП вимагає від Кличка не допустити незаконну передачу земель "Укркінохроніки"

Міністерство культури та інформаційної політики підготувало звернення до Київського міського голови Віталія Кличка з вимогою не допустити незаконну передачу земельної ділянки Української студії хронікально-документальних фільмів ("Укркінохроніки").

Про це повідомив глава МКІП Олександр Ткаченко у Facebook.

"Сьогодні підготували листа на мера Віталій Кличко. Вимагаємо не допустити і втрутитись у процес надання у постійне користування земельної ділянки "Укркінохроніки". Бо заразом вони можуть присвоїти корпус університету ім. Карпенка-Карого і житловий будинок ОСББ, які знаходяться на території кіностудії", - зазначив міністр.

За його словами, "нові власники "Укркінохроніки" активувались і за допомогою Київради намагаються отримати у своє розпорядження всю територію кіностудії — площею 2,41 га".

"Є відчуття, що на такий поспішний крок їх підштовхнуло розслідування правоохоронних органів, яке ще бувши депутатом ініціював разом з комітетом. Думаю, це розслідування відкриє багато цікавих нюансів. Та намагання цілковито присвоїти державну власність — ми не допустимо. І повернемо те, що уже було вкрадено", - заявив Ткаченко.

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Він висловив сподівання, що мер Києва прийме правильне рішення і "не стане на бік скандального забудовника пана Комарницького, який уже заволодів частиною території і планує там будівництво житлового будинку".

Як повідомлялося, Ткаченко 27 травня, ще перебуваючи тоді на посаді голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, заявив, що члени комітету разом із правоохоронними органами з’ясовуватимуть, чому майно державного підприємства "Укркінохроніки" опинилося в приватних руках — при чому під забудову будинків, а не для кіностудії.

Голова підкомітету у сфері кінематографа та реклами Павло Сушко зазначав, що борги "Укркінохроніки" становлять кілька мільйонів гривень, і з метою їх погашення підприємство без відома органу управління уклало інвестиційний договір з ПРАТ "Зодча Діадема".

"Чітких та вичерпних умов інвестування договір не містить. Натомість на різних зустрічах та нарадах поширюються графічні презентації, що за наслідками такої інвестиційної співпраці інвестор отримає у власність житлово-офісний комплекс на території державного підприємства, а державне підприємство отримає погашення боргів та реконструкцію свого головного корпусу", - інформував народний депутат.

Державне підприємство "Укркінохроніка" - студія хронікально-документальних фільмів, створена в 1931 році.