МКІП вимагає від Кличка не допустити незаконну передачу земель

МКІП вимагає від Кличка не допустити незаконну передачу земель "Укркінохроніки"

Укрінформ
Міністерство культури та інформаційної політики підготувало звернення до Київського міського голови Віталія Кличка з вимогою не допустити незаконну передачу земельної ділянки Української студії хронікально-документальних фільмів ("Укркінохроніки").

Про це повідомив глава МКІП Олександр Ткаченко у Facebook.

"Сьогодні підготували листа на мера Віталій Кличко. Вимагаємо не допустити і втрутитись у процес надання у постійне користування земельної ділянки "Укркінохроніки". Бо заразом вони можуть присвоїти корпус університету ім. Карпенка-Карого і житловий будинок ОСББ, які знаходяться на території кіностудії", - зазначив міністр.

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За його словами, "нові власники "Укркінохроніки" активувались і за допомогою Київради намагаються отримати у своє розпорядження всю територію кіностудії — площею 2,41 га".

"Є відчуття, що на такий поспішний крок їх підштовхнуло розслідування правоохоронних органів, яке ще бувши депутатом ініціював разом з комітетом. Думаю, це розслідування відкриє багато цікавих нюансів. Та намагання цілковито присвоїти державну власність — ми не допустимо. І повернемо те, що уже було вкрадено", - заявив Ткаченко.

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Він висловив сподівання, що мер Києва прийме правильне рішення і "не стане на бік скандального забудовника пана Комарницького, який уже заволодів частиною території і планує там будівництво житлового будинку".

Як повідомлялося, Ткаченко 27 травня, ще перебуваючи тоді на посаді голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, заявив, що члени комітету разом із правоохоронними органами з’ясовуватимуть, чому майно державного підприємства "Укркінохроніки" опинилося в приватних руках — при чому під забудову будинків, а не для кіностудії.

Голова підкомітету у сфері кінематографа та реклами Павло Сушко зазначав, що борги "Укркінохроніки" становлять кілька мільйонів гривень, і з метою їх погашення підприємство без відома органу управління уклало інвестиційний договір з ПРАТ "Зодча Діадема".

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"Чітких та вичерпних умов інвестування договір не містить. Натомість на різних зустрічах та нарадах поширюються графічні презентації, що за наслідками такої інвестиційної співпраці інвестор отримає у власність житлово-офісний комплекс на території державного підприємства, а державне підприємство отримає погашення боргів та реконструкцію свого головного корпусу", - інформував народний депутат.

Державне підприємство "Укркінохроніка" - студія хронікально-документальних фільмів, створена в 1931 році.

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