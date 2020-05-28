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Директорку "Укркінохроніка" звільнять з посади – голова комітету ВР

Укрінформ
Директорку ДП "Укркінохроніка" Аліну Хорошилову буде звільнено з посади, а також буде проведено розслідування її діяльності.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція "Слуга народу") на своїй сторінці у Facebook.

"Запланована сьогодні робоча група щодо ситуації з розкрадання майна державних кіностудій таки відбулась. Були представники всіх правоохоронних органів, Міністерства юстиції, Міністерства культури та інформаційної політики, Держкіно та інших. У всіх депутатів нашого комітету позиція єдина – кіностудії потрібно повернути назад державі. Винних – притягнути до відповідальності, в тому числі кримінальної. У Мінкультури, до речі, повідомили, що директорку "Укркінохроніка" А. Хорошилову буде звільнено з посади. Розслідування і суди теж будуть", – зазначив Ткаченко.

Водночас він зауважив, що члени комітету та відповідних профільних відомств мають достатньо підстав вважати, що за відведенням території "Укркінохроніки" під забудову чергових висоток, стоїть відомий у вузьких колах забудовник Денис Комарницький.

Разом з тим, коментуючи заяву Хорошилової зі звинуваченнями на свою адресу щодо нібито захоплення "Укркінохроніки" з метою подальшого використання майнових об'єктів підприємства, Ткаченко висловив впевненість у тому, що "своїми звинуваченнями у рейдерстві вони намагаються вбити двох зайців: прикрити злочинну діяльність на кіностудіях" і дискредитувати його.

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"Таким чином, намагаються вплинути на результати праймеріз у "Слузі народу" та вибори мера в Києві. Всі ці дії — частина корумпованого плану", – підкреслив голова гуманітарного комітету.

При цьому він переконаний, що правоохоронні органи "знайдуть відповіді, як могли серед білого дня поцупити у держави територію двох київських кіностудій".

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"І тих, хто за це повинен понести відповідальність, включаючи колишніх чиновників Мінкульту та справжніх рейдерів. Ми плануємо знайти шлях повернення кіностудій до профільної діяльності, а не віддати в руки забудовників", – додав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні робоча група гуманірного комітету разом із правоохоронними органами у четвер на засіданні буде розбиратися, як сталося, що державне майно ДП "Українська студія хронікально-документальних фільмів" ("Укркінохроніка") опинилось в приватних руках.

20 травня комітет ВР провів виїзне засідання на Київській студії хронікально-документальних фільмів "Укркінохроніка" та ДП "Національна кінематека України". Воно стало реакцією на звернення від культурної спільноти у зв’язку з критичною ситуацією щодо можливого доведення до банкрутства цих підприємств. У членів комітету є підстави вважати, що шляхом відчуження державного майна під подальшу комерційну забудову відбувається знищення національного культурного надбання, на базі якого має бути створений Державний фільмофонд України.

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