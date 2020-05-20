Комітет ВР занепокоєний можливими схемами із забудовником на "Укркінохроніці"

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики провів 20 травня виїзне засідання на Київській студії хронікально-документальних фільмів «Укркінохроніка» та ДП «Національна кінематека України».

Засідання стало реакцією на звернення від культурної спільноти у зв’язку з критичною ситуацією можливого доведення до банкрутства цих підприємств.

На цьому наголошувалось під час засідання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Комітет занепокоєний станом справ на Київській студії хронікально-документальних фільмів «Укркінохроніка» та ДП «Національна кінематека України», зокрема стосовно того, що їхня діяльність все менше нагадує діяльність кіностудій і все більше нагадує діяльність майданчиків для нової забудови житловими будинками. Ми також занепокоєні стосовно стану справ із збереженням кінофонду», - сказав голова комітету Олександр Ткаченко.

Виїзне засідання Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Фото: Володимир Тарасов/ Укрінформ

Як зазначив голова підкомітету у сфері кінематографа та реклами Павло Сушко, попередньо Комітет ВР розглянув звернення від культурної спільноти, яке дає підстави вважати, що шляхом відчуження державного майна під подальшу комерційну забудову відбувається знищення національного культурного надбання нашої держави, на базі якого повинен бути створений Державний фільмофонд України.

«Студія «Укркінохроніка» є власником величезного документального кіноархіву, який бере свій початок з 1930-их років та містить чимало унікальних історичних плівок. Частина кіноархіву досі не систематизована і не поставлена на належний облік та зберігання і перебуває в різних місцях на території підприємства, за інформацією, яку нам надали. Існує реальна загроза безповоротної втрати унікального кіноархіву», - сказав Сушко.

Він додав, що з метою погашення поточної заборгованості, яка становить кілька мільйонів гривень, «Укркінохроніка» без відома та погодження органу управління уклала інвестиційний договір з ПРАТ «Зодча Діадема».

«Чітких та вичерпних умов такого інвестування договір не містить. Натомість на різних зустрічах та нарадах поширюються графічні презентації, що за наслідками такої інвестиційної співпраці інвестор отримає у власність житлово-офісний комплекс на території державного підприємства, а державне підприємство отримає погашення боргів та реконструкцію свого головного корпусу. Наскільки необхідною, законною та економічно обґрунтованою є така співпраця між державним підприємством та приватною структурою – питання відкрите», - підкреслив Сушко.

Виїзне засідання Комітету ВР. «Національна кінематека України» Фото: Геннадій Мінченко\Укрінформ

Член комітету Микола Княжицький вважає, що ситуація, яка склалася навколо кіностудій, - це один з прикладів тієї безгосподарності, що існує в Україні. Зокрема, зараз існує Міністерство культури та інформаційної політики, створене на базі Міністерства інформаційної політики, і міністра немає. Старе Міністерство культури знаходиться в стадії ліквідації. Все, що є на його балансі, не передане в нове. Відповідно приміщення в центрі Києва не мають господаря, ними ніхто не управляє, як і цілою галуззю культури, сказав він у коментарі журналістам.

«Це найкращий час для шахраїв і для всіх, хто хоче зловживати цим майном. Очевидно, ми будемо звертатися до Кабінету міністрів з вимогою негайно завершити ліквідацію старого Міністерства культури і передати на баланс новоствореному МКІП все майно і активи для того, щоб воно могло ними ефективно управляти. А від новоствореного міністерства ми будемо вимагати зберегти ті національні надбання, зокрема кіноплівку, яка тут зберігається, багато всього іншого і навести лад з інвестиційними угодами, подивитися, як зробити так, щоб держава не втратила від оборудок з тим майном, що має бути на балансі Міністерства культури та інформаційної політики», - зазначив Княжицький.