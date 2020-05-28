Комітет ВР розбиратиметься із ситуацією на "Укркінохроніці" - Ткаченко

Робоча група комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики разом із правоохоронними органами у четвер на засіданні буде розбиратися, як сталося, що державне майно ДП «Українська студія хронікально-документальних фільмів» («Укркінохроніка») опинилось в приватних руках.

Про це у Facebook повідомив голова комітету Олександр Ткаченко.

«Стосовно заяви керівництва «Укркінохроніки», яке «під копірку» поширюється в пресі. Ситуація проста — державне майно уже вкрали. В розпорядженні комітету є всі відповідні документи. На робочій групі комітету, разом з правоохоронними органами, ми будемо розбиратись – як сталось, що державне майно опинилось в приватних руках - причому під забудову будинків, а не для кіностудії», - так Ткаченко прокоментував розповсюджену у ЗМІ інформацію про те, що трудовий колектив «Укркінохроніки» звернувся до Президента з проханням захистити від начебто спроб Ткаченка організувати рейдерське захоплення підприємства.

Політик підкреслив, що захоплювати на кіностудії вже нічого, адже все давно розкрадено. «А от посадити за ґрати тих, хто цьому сприяв та повернути вкрадене державі - можна. В цьому так само переконані і старожили студії. Тож нехай готуються», - попередив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики провів 20 травня виїзне засідання на Київській студії хронікально-документальних фільмів «Укркінохроніка» та ДП «Національна кінематека України». Воно стало реакцією на звернення від культурної спільноти у зв’язку з критичною ситуацією щодо можливого доведення до банкрутства цих підприємств. У членів комітету є підстави вважати, що шляхом відчуження державного майна під подальшу комерційну забудову відбувається знищення національного культурного надбання, на базі якого має бути створений Державний фільмофонд України.