Голова медкомісії Києва вважає, що басейни у столиці можна відкривати з 1 червня

У Києві можна відкривати басейни вже з 1 червня.

Про це під час пресконференції заявив голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я Олег Гелевей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ви знаєте, що у нас з 1 червня починається черговий етап пом'якшення. Це у нас відкриються у тому числі й фітнес-клуби. І мер, виступаючи на брифінгу, сказав, що ми їх відкриваємо, але без басейнів. Хоча є вже чергове розпорядження нашого санепідемлікаря, пана Ляшка, де є вимоги до фітнес-клубів та спортзалів, де чітко прописано, що басейни можуть працювати з певними обмеженнями. Якщо басейн 25-метровий, то не більше двох людей на доріжку, якщо 50-метровий, то не більше чотирьох людей на доріжку", - сказав Гелевей.

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Він підкреслив, що з 1 червня фітнес-клуби повинні запрацювати, у тому числі з басейнами.

"Я як депутат Київради, голова медичної комісії, ще сьогодні підійду і у штаб по боротьбі з епідемією коронавірусу і до мера, щоб все ж таки ми дозволили з 1 червня, з понеділка, фітнес-клуби запрацювали в тому числі з басейнами", - сказав він.

Як повідомляв заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, відкриття спортзалів і басейнів, залежно від епідеміологічної ситуації, можливе з 1 червня.

Київський міський голова Віталій Кличко зазначав, що з 1 червня, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій Києва, планують відкрити дитячі садочки, спортивні комплекси та зали, фітнес-центри (окрім басейнів), дитячо-юнацькі спортивні школи, пляжі та зони відпочинку біля водойм.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я затвердило тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів в закладах фізичної культури та спорту. Зокрема, постановою передбачається проведення температурного скринінгу всім працівникам та відвідувачам; допуск у приміщення з розрахунку не більше однієї особи на 10 м кв. Зазначається, що проведення групових занять проводиться виключно за попереднім записом.