Синоптики розповіли, якою буде погода у перший день літа

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"30 травня в Україні часом дощі, подекуди з грозами, вночі у східних, вдень у північних, Рівненській та Волинській областях значні. У центральних та Київській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень на заході країни та Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°; на півдні та сході країни вночі 10-15°, вдень 17-22°, в Карпатах протягом доби 3-8° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 30 травня вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 16-18°. У Київській області вночі невеликі, вдень помірні (у північних та західних районах значні) дощі. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°.

31 травня в більшості регіонів України помірні або невеликі дощі. 1 червня вже без опадів у південних, центральних і східних областях. Вдень 1 червня на сході країни можливі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°, на півдні та сході країни до 23°, 31 травня у західних областях 10-15°.

Також синоптики попереджають, що 31 травня - 1 червня у зв'язку із значними дощами на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується підвищення рівнів води на 0,5 - 1,5 м, на окремих дiлянках до 2 м (над рiвнями на 8 годину 29 травня), мiсцями початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь. Можливе формування значного мiсцевого, схилового стоку.

У Києві і Київській області 31 травня -1 червня невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°

Вночі 2 червня дощі очікуються на півдні і сході, вдень вони будуть по всій Україні. 3 червня без істотних опадів, лише вдень у північних та центральних областях невеликі дощі. Температура вночі 4-9°, вдень 12-18°; у південній та східній частині вночі 2 червня 8-14°, 3 червня 6-11°, вдень 16-22°.

У Києві та столичному регіоні 2-3 червня вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°.

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4-5 червня в Україні вночі без опадів, вдень, крім більшості районів південних областей, місцями невеликі короткочасні дощі. 6 червня на Правобережжі, 7 червня в Україні короткочасні дощі, грози; 8 червня переважно без опадів. Температура вночі 5-11°, на півдні, сході, 6-7 червня в Україні 8-14°; вдень 15-22°, у південній частині 19-24°.