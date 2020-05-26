Більшість киян на виборах мера готові підтримати Кличка - Socis

Більшість киян на виборах мера готові підтримати Кличка - Socis

Опитування
Укрінформ
Якби вибори київського міського голови відбулися найближчої неділі, більшість жителів столиці підтримали б чинного очільника міста Віталія Кличка.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень Socis, презентовані на пресконференції у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно мера Києва... Якби вибори відбулися зараз, залишається вже дуже довгий час основним кандидатом на посаду мера чинний мер Віталій Кличко. Ми бачимо - у нього показник 32,5%. І, фактично, на другому місці перебувають основні чотири кандидати – це Андрій Пальчевський (6,9%), Сергій Притула (6,4%), Олександр Омельченко (6,3%), Дмитро Гордон (6,1%). Олександр Попов – 4,2%", - розповів виконавчий директор Центру Socis Олександр Чашковський.

За його словами, серед тих респондентів, хто визначився з вибором, 41,1% віддали б свої голоси за чинного міського голову Віталія Кличка, 8,8% підтримали б Андрія Пальчевського, 8% - Сергія Притулу. Омельченко та Гордон отримали б 7,8% підтримки. За Попова проголосували б 5,3% киян, за Олексія Кучеренка (партія "Батьківщина") – 5,2%, Борислава Березу – 3,3%, Андрія Іллєнка (ВО "Свобода") – 3,2%, Олександра Ткаченка ("Слуга народу") – 1,3%. Іншого кандидата підтримали б 7,6% жителів столиці.

Водночас, голова Комітету виборців України Олексій Кошель зауважив, що при моделюванні першого туру виборів міського голови Києва список кандидатів достатньо умовний.

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"До прикладу, немає кандидата від "Європейської солідарності". Очевидно, його балотування може позначитися на рейтингу Віталія Кличка. Ми бачимо дуже низький рейтинг кандидата від "Слуги народу". Це, очевидно, пов'язано з тим, що провладна партія не визначилася з кандидатом. Тобто, зараз ідеться про трьох кандидатів, самі представники партії припускають можливість четвертого кандидата, і, очевидно, частина рейтингу "ховається" у графі "інший кандидат", - сказав Кошель.

Він додав, що у цьому плані є цікавим моделювання результатів другого туру. "Ми взяли моделювання чотирьох кандидатів – Притула, Пальчевський, Гордон, Ткаченко – і Віталій Кличко. Віталій Кличко впевнено перемагає в кожного із цих кандидатів", - зазначив голова КВУ.

Згідно з опитуванням, найбільше киян на виборах до Київради підтримало б "Євросолідарність" і "Слугу народу".

"Питання звучало: "Якби наступної неділі відбувалися вибори до Київської міської ради, за яку партію ви б проголосували?" За нашими результатами, 14,6% отримує на даний момент "Європейську солідарність", на другому місці – "Слуга народу" – 12,8%. Партія "Удар" Віталія Кличка – 9,4%, "Батьківщина" – 6,4%, "Опозиційна платформа – За життя" – 6,2%", - поінформував Чашковський.

За його словами, серед тих, хто визначився з вибором, 20,8% проголосували б за "Євросолідарність", 18,2% - за "Слугу народу", 13,3% підтримали б "Удар", 9% - партію "Батьківщина", 8,8% - "Опозиційну платформу – За життя". Водночас, 5,1% респондентів проголосували б за партію "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Крім того, згідно з результатами дослідження, 35,4% киян вважають, що події у столиці розвиваються у неправильному напрямку. Майже 32% опитаних жителів Києва відповіли, що у чомусь події розвиваються у правильному, а в чомусь – у неправильному напрямку. А 23,3% респондентів вважають, що події у столиці рухаються у правильному напрямку.

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Оцінюючи події в Україні, 43,3% киян вважають, що вони йдуть у неправильному напрямку, 30% опитаних вважають рух країни у чомусь правильним, а в чомусь – неправильним. 17,8% киян відповіли, що Україна рухається у правильному напрямку.

Дослідження "Соціально-політична ситуація у місті Київ" проводилося з 8 по 20 травня 2020 року методом телефонного опитування опитування САТІ (computer assisted telephone interviews — з використанням планшетів). Всього опитано 4000 респондентів. Дослідження було проведено в усіх десяти адміністративно-територіальних районах міста, яке репрезентує доросле населення столиці за такими показниками, як вік (старші за 18 років), стать, а також поділ міста на райони.

Статистична похибка дослідження (довірчий інтервал): +/-1,9%.

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