Більшість киян на виборах мера готові підтримати Кличка - Socis

Якби вибори київського міського голови відбулися найближчої неділі, більшість жителів столиці підтримали б чинного очільника міста Віталія Кличка.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень Socis, презентовані на пресконференції у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно мера Києва... Якби вибори відбулися зараз, залишається вже дуже довгий час основним кандидатом на посаду мера чинний мер Віталій Кличко. Ми бачимо - у нього показник 32,5%. І, фактично, на другому місці перебувають основні чотири кандидати – це Андрій Пальчевський (6,9%), Сергій Притула (6,4%), Олександр Омельченко (6,3%), Дмитро Гордон (6,1%). Олександр Попов – 4,2%", - розповів виконавчий директор Центру Socis Олександр Чашковський.

За його словами, серед тих респондентів, хто визначився з вибором, 41,1% віддали б свої голоси за чинного міського голову Віталія Кличка, 8,8% підтримали б Андрія Пальчевського, 8% - Сергія Притулу. Омельченко та Гордон отримали б 7,8% підтримки. За Попова проголосували б 5,3% киян, за Олексія Кучеренка (партія "Батьківщина") – 5,2%, Борислава Березу – 3,3%, Андрія Іллєнка (ВО "Свобода") – 3,2%, Олександра Ткаченка ("Слуга народу") – 1,3%. Іншого кандидата підтримали б 7,6% жителів столиці.

Водночас, голова Комітету виборців України Олексій Кошель зауважив, що при моделюванні першого туру виборів міського голови Києва список кандидатів достатньо умовний.

"До прикладу, немає кандидата від "Європейської солідарності". Очевидно, його балотування може позначитися на рейтингу Віталія Кличка. Ми бачимо дуже низький рейтинг кандидата від "Слуги народу". Це, очевидно, пов'язано з тим, що провладна партія не визначилася з кандидатом. Тобто, зараз ідеться про трьох кандидатів, самі представники партії припускають можливість четвертого кандидата, і, очевидно, частина рейтингу "ховається" у графі "інший кандидат", - сказав Кошель.

Він додав, що у цьому плані є цікавим моделювання результатів другого туру. "Ми взяли моделювання чотирьох кандидатів – Притула, Пальчевський, Гордон, Ткаченко – і Віталій Кличко. Віталій Кличко впевнено перемагає в кожного із цих кандидатів", - зазначив голова КВУ.

Згідно з опитуванням, найбільше киян на виборах до Київради підтримало б "Євросолідарність" і "Слугу народу".

"Питання звучало: "Якби наступної неділі відбувалися вибори до Київської міської ради, за яку партію ви б проголосували?" За нашими результатами, 14,6% отримує на даний момент "Європейську солідарність", на другому місці – "Слуга народу" – 12,8%. Партія "Удар" Віталія Кличка – 9,4%, "Батьківщина" – 6,4%, "Опозиційна платформа – За життя" – 6,2%", - поінформував Чашковський.

За його словами, серед тих, хто визначився з вибором, 20,8% проголосували б за "Євросолідарність", 18,2% - за "Слугу народу", 13,3% підтримали б "Удар", 9% - партію "Батьківщина", 8,8% - "Опозиційну платформу – За життя". Водночас, 5,1% респондентів проголосували б за партію "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Крім того, згідно з результатами дослідження, 35,4% киян вважають, що події у столиці розвиваються у неправильному напрямку. Майже 32% опитаних жителів Києва відповіли, що у чомусь події розвиваються у правильному, а в чомусь – у неправильному напрямку. А 23,3% респондентів вважають, що події у столиці рухаються у правильному напрямку.

Оцінюючи події в Україні, 43,3% киян вважають, що вони йдуть у неправильному напрямку, 30% опитаних вважають рух країни у чомусь правильним, а в чомусь – неправильним. 17,8% киян відповіли, що Україна рухається у правильному напрямку.

Дослідження "Соціально-політична ситуація у місті Київ" проводилося з 8 по 20 травня 2020 року методом телефонного опитування опитування САТІ (computer assisted telephone interviews — з використанням планшетів). Всього опитано 4000 респондентів. Дослідження було проведено в усіх десяти адміністративно-територіальних районах міста, яке репрезентує доросле населення столиці за такими показниками, як вік (старші за 18 років), стать, а також поділ міста на райони.

Статистична похибка дослідження (довірчий інтервал): +/-1,9%.