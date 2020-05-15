У Києві перевірять на коронавірус ще сім спецзакладів - Кличко

Столична влада протестує на COVID-19 вихованців і персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, два міських заклади для людей похилого віку і чотири спеціалізованих заклади для жінок і чоловіків.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми перевіримо і протестуємо також вихованців і персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, 2 міських заклади для людей похилого віку та 4 спеціалізованих заклади для жінок і чоловіків", - сказав Кличко.

Він зазначив, що ситуація у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат, де виявили коронавірус у 81 особи, показує, як одна особа може інфікувати багатьох людей. "Вірус не відступив, і послаблення обмежень не означає, що ситуація покращилася, ризик надалі великий", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, у столиці виявили нове вогнище захворювання на коронавірус. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат виявили коронавірус у 81 особи.