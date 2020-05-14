Святкування Дня Європи відкриють віртуальним Шекспірівським фестивалем

Святкування Дня Європи в Києві відкриють віртуальним Шекспірівським фестивалем "Київ – театральна столиця Європи", що триватиме два місяці.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Завтра, 15 травня, о 21:30 святкування Дня Європи в Києві відкриються віртуальним Шекспірівським фестивалем "Київ – театральна столиця Європи", що триватиме два місяці", - йдеться у повідомленні.

В ефірі каналу «Київ» після вітального слова від Посла Великої Британії в Україні пані Мелінди Сіммонс на глядачів очікує дві телеверсії вистав:

- "Гамлет" у виконанні Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру ім. М. К. Садовського;

- "Шестеро персонажів у пошуках автора" за твором Луїджі Піранделло від Київського академічного драматичного театру на Подолі.

"Перша постановка – це переосмислення класичної п’єси за перекладом з англійської Юрія Андруховича. У цій інтригуючій інтерпретації події розгортаються поза часом. Зовнішній вигляд середньовічних героїв та їхній побут тісно переплітається із нинішнім. Цим рішенням режисер Тарас Мазур, художниця-постановниця Анна Духовична і балетмейстер – заслужена артистка України Діана Калакай доводять: теми шекспірівського твору актуальні для будь-якого часу та суспільства", - зазначають у пресслужбі КМДА.

Як зазначається, непросту історію пошуків реальних цінностей від Нобелівського лауреата Луїджі Піранделло представить режисер-постановник Віталій Малахов.

"Вистава поставлена за принципом «театр у театрі». Одного дня на акторську репетицію увірвалося шестеро безумців, ненаписаних героїв, котрі жадають жити на сцені. Відтак рішення лише за режисером: подарувати їм шанс увійти в історію чи залишити безмовними?", - додають у КМДА.

Як повідомлялося, святкування Дня Європи столиця відзначатиме цьогоріч онлайн у телеформаті 15-17 травня. Глядачів телеканалу "Київ" із цим святом вітатимуть керівництво держави та міста, Представництва Європейського Союзу в Україні та посольств держав – членів Європейського Союзу, акредитованих в Україні.

Киянам запропонують чимало як інформаційно-пізнавальних, так і культурно-мистецьких програм, родзинкою цих подій стане фінальний концерт Всеукраїнського дитячого конкурсу франкофонної пісні на честь Анни Київської – Королеви Франції «Formidable».

Фото: kyivcity.gov.ua