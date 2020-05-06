У столичних лікарнях - 205 пацієнтів з коронавірусом, ще 85 осіб проходять обсервацію

У медичних закладах столиці від коронавірусу лікуються 205 людей. На обсервації знаходиться 85 людей, які повернулися з-за кордону.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в лікарнях столиці від коронавірусу лікуються 205 людей. В тому числі п'ятеро дітей. 35 пацієнтів у важкому стані. Три - підключені до апаратів вентиляції легень. Також у стаціонарах перебувають 67 киян з підозрою на коронавірус. Серед них – 8 дітей", - сказав Кличко.

Він зазначив, що чимало людей продовжують нехтувати правилами карантину і власною безпекою.

Також, як повідомив міський голова, на обсервації знаходиться 85 людей, які повернулися з-за кордону.

"Сьогодні у столиці на обсервації в закладах, які підготувало місто, перебувають 85 людей. Це особи, які повертаються з-за кордону. Тільки минулої доби аеропорт Бориспіль прийняв кілька рейсів. Більша частина людей, які прибули в Україну, перебувають на двотижневій самоізоляції вдома. Для контролю її дотримання використовують додаток "Дій вдома"", - сказав Кличко.

Він зазначив, що частина людей перебуває на обсервації на базах столиці. Зокрема, 74 людини перебувають в санаторії «Жовтень». Це українці, що прибули з Маямі, Ніци та Італії. Крім того, 11 осіб перебувають у конгрес-готелі «Пуща».

За його словами, більшість людей, які перебувають на обсервації в Києві, є українцями, але також є громадяни Швеції, Франції, Великобританії, Італії та Кіпру.

Кличко додав, що киянам, які потрапили на обсервацію в інших регіонах України, міська влада забезпечує повернення в столицю. "Цього понеділка 18 киян повернулися додому з Одеси. Після двох тижнів обсервації", - додав мер.

Як повідомляв Укрінформ, кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 68 людей, троє з них медики. На сьогодні у столиці вже 1651 підтверджений випадок захворювання на COVID-19

Фото: КОДА