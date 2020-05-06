Печерський і Дарницький райони тримають "лідерство" з випадків COVID-19

У Києві за минилу добу найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено в Печерському та Дарницькому районах.

Про це під час брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найбільше випадків захворювання, із виявлених за минулу добу, в Печерському районі – 23 та в Дарницькому – 17", - сказав Кличко.

Він повідомив, що за минулу добу в Києві одужали восьмеро людей. Усього коронавірус подолали 99 киян.

Як повідомлялось, у Києві за минулу добу коронавірус підтвердили ще в 68 осіб, 17 випадків - у Києво-Печерській Лаврі.

В Україні зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків.