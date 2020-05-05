У Києві близько 12% тестів на коронавірус дають позитивний результат - Кличко

З усіх відібраних у киян зразків ПЛР-тестів позитивний результат дали приблизно 12 %.

Про це на брифінгу у вівторок заявив київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З усіх відібраних зразків позитивний результат дають приблизно 12 % зроблених тестів. Сьогодні тестів у столиці поки вистачає. Але ми, як говорили раніше, очікуємо на наступну партію тестів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що у Києві продовжують працювати мобільні бригади медиків, які виїжджають до людей на забір зразків для ПЛР-тестів. Сьогодні в столиці таких 28 таких бригад. За його словами, за минулу добу такі бригади здійснили забір матеріалу у понад 260 киян.

Кличко додав, що загалом мобільні бригади відібрали більше семи тисяч зразків біоматеріалу у киян з підозрою на коронавірус. Досліджують тести у чотирьох лабораторіях Києва.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 12 697 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.