Із початку карантину смертей від грипу в Києві не було – Кличко

За період карантину з 13 березня на ГРВІ та грип у столиці захворіли майже 51,5 тис. осіб, летальних випадків не було.

Про це на брифінгу 21 квітня сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Справді, захворюваність на грип та ГРВІ набагато вища, ніж на коронавірус. Наприклад, за період карантину з 13 березня на ГРВІ та грип у столиці захворіли майже 51,5 тис. осіб, але, на щастя, летальних випадків від грипу та ГРВІ з березня в місті не було", - сказав Кличко.

Він повідомив, що щеплення від грипу з кінця минулого року зробили майже 52 тисячі киян.

"А від коронавірусу, підкреслю, досі немає ні вакцини, ні ліків. І цей вірус набагато агресивніший. Тому тут не слід маніпулювати цифрами і статистикою. Тільки дотримання правил та рекомендацій дозволить нам подолати цю загрозу", - наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві вже 892 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.