У Києві виявили ще 49 випадків коронавірусу, двоє людей померли - Кличко

У столиці за минулу добу підтвердили ще 49 випадків захворювання на коронавірус, двоє людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.

«Ще у 49 киян за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. З них – у 2 медиків. За добу, що минула, на жаль, 2 летальних випадки. Загалом у столиці вже 850 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Захворіли: 23 жінки віком від 27 до 74 років. 25 чоловіків від 20 до 75 років. І хлопець, якому 13 років», – наголосив Кличко.

За його словами, до лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Читайте також: Хворий на COVID-19 ректор Київської духовної академії вибачився перед усіма, кого заразив

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 квітня підтверджено 5 710 випадків COVID-19. Протягом 19 квітня отримано 261 повідомлення про нові підтверджені випадки.