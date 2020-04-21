Поліція затримала киянина, який стріляв по перехожих

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який з вікна свого помешкання обстрілював перехожих.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До Солом’янського управління поліції звернулась жителька столиці та повідомила про те, що на вулиці Академіка Стражеска чутно постріли. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група районного управління поліції для встановлення обставин події", - йдеться у повідомленні.

З'ясувалося, що обстріл вівся з вікна квартири на третьому поверсі. Оскільки добровільно впускати правоохоронців її мешканець відмовився, до оселі вони потрапили за підтримки співробітників полку поліції особливого призначення №1. Під час невідкладного обшуку було виявлено предмет, схожий на травматичний пістолет.

"Аби приховати свою причетність до події, правопорушник закопав зброю у вазон із рослинами. Пістолет, а також три стріляні гільзи з-під гумових куль, які знайшли біля під’їзду будинку, експерти вилучили та направили на проведення балістичної експертизи", - зазначили у поліції.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Місцевий мешканець, 1979 року народження, раніше відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Порушнику загрожує до семи років ув’язнення.