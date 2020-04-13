На Вінниччині взяли під варту зловмисника, який поранив чотирьох поліцейських

На Вінниччині взяли під варту зловмисника, який поранив чотирьох поліцейських

Укрінформ
На Вінниччині узяли під варту стрілка, який під час затримання поранив чотирьох поліцейських.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.

«Прокуратурою Вінницької області повідомлено про підозру та, у подальшому, за клопотанням сторони обвинувачення судом обрано запобіжний захід у вигляді триманням під вартою, мешканцю м. Шаргород, який посягав на життя працівників Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Головного управління Національної поліції у Вінницькій області під час затримання», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, увечері 6 квітня підозрюваний погрожував рушницею та пістолетом сусідові, який викликав слідчо-оперативну групу. Після прибуття правоохоронців на місце виклику зловмисник добровільно видати зброю відмовився, зачинився у своєму будинку і відстрілювався, аби поліцейські не могли проникнути у приміщення.

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З метою затримання підозрюваного, на місце події прибув спецпідрозділ КОРД, працівники якого під час здійснення затримання правопорушника отримали вогнепальні поранення.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 348 КК України, - замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

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