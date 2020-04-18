Біля Києво-Печерської Лаври утворилася черга

Біля Києво-Печерської Лаври зібралися люди. Вони прийшли сюди, аби забрати Благодатний вогонь з Єрусалиму, який священники УПЦ МП літаком привезли до України.

Про це повідомляє ТСН.

«Утворилася черга з мирян і священників біля входу до Лаври… Прихожани скупчилися і не завжди дотримуються дистанцію. Біля Києво-Печерської Лаври також чергують кілька десятків правоохоронців», йдеться у повідомленні.

ТСН зазначає, що поки люди чекають біля одного входу, то з іншого виходу за два десятки метрів одна за одною заїжджають і виїжджають швидкі. Медики у повному екіпіровці.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Києво-Печерська Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. У Лаврі виявили понад 100 інфікованих коронавірусоми.