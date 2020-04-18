В екосистемах Київщини 37 пожеж за добу, жителям рекомендують не відчиняти вікна

За останню добу в екосистемах Києва та області зафіксовано 37 пожеж трав’яного настилу, через що в повітрі перевищений допустимий рівень діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту.

Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА.

"У повітрі столиці зафіксовано продукти горіння. Вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту перевищений. Тож фахівці просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та споживати більше рідини". - йдеться в повідомленні.

Разом з тим радіаційний фон у столиці та області – у межах норми. Середній радіаційний фон у Києві складає 0,011 мР/год (норма – 0,030мР/год); у Київській області 0,014 мР/год (норма – 0,030 мР/год).

Зазначається, що у Києві сталося 4 пожежі трав’яного настилу загальною площею 1,3 га, наразі всі вони ліквідовані. Пожежі відбувалися у Деснянському районі –700 кв. м; Голосіївському районі – 500 кв. м; Дарницькому – 50 кв. м та Святошинському районі – кв. 50 м.

У Київській області зафіксовані 33 осередки пожеж трав’яного настилу площею 26,8 Га.

Горять також і торф’яники: Обухівський район, с. Великі Дмитровичі – 0,4 Га; Вишгородський район с. Нижня Дубечня – 0,2 Га.

Окрім того, за інформацією ДСНС, продовжується гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу в Житомирській області. На території Виступовицького лісництва площа пожежі становить близько 2 тис. га. А на території Бережестського лісництва поблизу с. Бережесть – близько 700 га.

У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Тут спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем.

Як пояснили в Управлінні екології та природних ресурсів, в осередках пожеж навколо Києва відбувається тління та горіння сухої трави та лісового опаду. Пожеж досить багато, як і точок тління, і звідти надходить до атмосфери міста досить значна кількість продуктів горіння

Згідно даних автоматичної станції AQT 420 «VAISALA» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (місце знаходження -Голосіївський район) вранці 18 квітня було зафіксоване коливання монооксиду вуглецю і перевищення його гранично допустимої концентрації (ГДК) в 0,5 рази.

Останні дані про стан атмосферного повітря також надав Центр громадського здоров’я Інституту Марзєєва. Згідно з їх інформацією, вміст дрібно дисперсного пилу у повітрі Києва: PM 2,5 – 127 мкг, PM 10 – 126 мкг.

Спецтехніка комунальних підприємств, що підпорядковані КК «Київавтодор», у посиленому режимі здійснює миття столичних вулиць і доріг. Такі роботи тривають у всіх районах Києва.

У КМДА ще раз нагадали, що відпочивати у міських лісах в умовах карантину є забороненим з 6 квітня.

Розведення багаття у лісах і парках заборонено чинним законодавством. Парламент збільшив штрафи для паліїв до 150-ти тисяч гривень.

Фото: ДСНС