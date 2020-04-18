У прогнозі забруднення повітря телеграм-ботів похибка може бути у сотні разів – Кульбіда

Український гідрометцентр проводить постійний моніторинг на всій території України, отримуючи найсвіжішу інформацію на повірених приладах і за затвердженими методиками, тож сумнівів у достовірності даних, отриманих лабораторним шляхом, не має виникати.

Про це заявив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда під час онлайн-брифінгу 17 квітня, повідомляє пресслужба ДСНС.

“Для цього у нас працюють 129 постів спостережень за станом забруднення атмосферного повітря. В Києві їх налічується 16, і щоденно ми отримуємо найсвіжішу інформацію на приладах, які є повіреними, на методиках, які є затвердженими, і таким чином, сумніватися в достовірності даних, отриманих лабораторним шляхом не можна", - зазначив він.

За його словами, високе забруднення атмосферного повітря, яке спостерігалось у Києві впродовж дня 16 квітня та вночі, було викликане твердими домішками (завислими речовинами), концентрацію яких було перевищено у 2-3 рази. При цьому радіаційної загрози ситуація з атмосферним повітрям у Києві не становить.

Кульбіда також пояснив, чому дані з онлайн-ресурсів вимірювання стану забрудненості повітря відрізняються від тих, які фіксуються Центральною геофізичною обсерваторією.

“Наразі існує багато онлайн-ресурсів, телеграм-ботів та сайтів, які займаються екологічними питаннями та проблемами. Один із таких ресурсів показує рівень забруднення атмосфери по будь-якій частині світу. Хотів би зауважити, що ті методики і інструменти, які використовує ресурс для отримання такої інформації, - вони є дистанційними, супутниковими, переважно, і є окремі бортові системи, які дозволяють дещо визначати в атмосферному повітрі. Але похибка їх настільки висока, що може відрізнятися в десятки, а то й в сотні разів від реальної ситуації”, - наголосив Кульбіда.

Він закликав громадськість не користуватися ресурсами, в яких за якість і достовірність інформації відповідальності ніхто не несе.

Як повідомлялося, станом на вечір 16 квітня у Києві зафіксували сильне забруднення повітря. Міністерство охорони здоров’я порадило киянам не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та пити більше рідини з огляду на смог.

В ДСНС повідомили, що задимлення у столиці виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області.