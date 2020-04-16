Пилова буря у Києві не пов’язана з пожежами у Чорнобилі – Кульбіда

Погіршення видимості у столиці викликане виключно посиленням швидкості вітру.

Про це директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда повідомив кореспонденту Укрінформу.

"Ніяких зв'язків з пожежею у Чорнобилі нинішне погіршення видимості в місті Києві не має. Це викликано виключно посиленням швидкості вітру, яка зараз сягає 15-20 метрів на секунду", — заявив Кульбіда.

Він додав, що вітер переносить той пил, який видувається з полів і його часточки й призвели до погіршення видимості.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня по обіді у Києві спостерігається пилова буря. Очікуються пориви вітру 17-22 м/с. Ураганний вітер несе над містом хмару пилу, тому видимість дуже низька.

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Пожежа у Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліським та с. Володимирівкою на площі близько 6,5 га та поблизу села Рудня Осошня на площі близько 4 га. Біля села Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

Із 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.