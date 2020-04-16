Київ накрила пилова буря
Про це інформують в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.
"Очікуються пориви вітру 17-22 м/с. Ураганний вітер несе над містом хмару пилу. Видимість дуже низька", - йдеться у повідомленні.
Таке погодне явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який у столицю приніс північно-західний вітер.
Фахівці закликають дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів та обмежень. Зокрема, не виходити з дому без нагальної потреби.