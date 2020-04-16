Київ накрила пилова буря

За даними Укргідрометцентру, 16 квітня по обіді у Києві спостерігається пилова буря.

Про це інформують в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

"Очікуються пориви вітру 17-22 м/с. Ураганний вітер несе над містом хмару пилу. Видимість дуже низька", - йдеться у повідомленні.

Таке погодне явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який у столицю приніс північно-західний вітер.

Фахівці закликають дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів та обмежень. Зокрема, не виходити з дому без нагальної потреби.