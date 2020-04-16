У Києві вітер "здув" частину тимчасових конструкцій Подільського мосту

Частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу впала через сильний вітер.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 16 квітня, через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мостового переходу. Ці конструкції використовують для виконання робіт із антикорозійного захисту металоконструкцій арки мосту. Конструкції мосту непошкоджені, постраждалих немає», – написав Поворозник.

Він додав, що наразі вже виконуються роботи з відновлення тимчасових конструкцій риштувань.