У різних районах Києва зроблять до 25 замірів радіації

Екіпаж мобільної лабораторії радіаційної розвідки RanidSONNI державного підприємства "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" проводить гамма-зйомку в Києві. Буде виконано 20-25 замірів у різних районах.

Про це повідомляє ДНТЦ ЯРБ у Facebook.

"У зв’язку з численними повідомленнями у ЗМІ про те, що "Київ накрив дим з Чорнобильської зони", а також офіційним повідомленням КМДА щодо фіксації продуктів горіння у повітрі, ми виїхали в "поля" для проведення вимірювань. Екіпаж мобільної лабораторії радіаційної розвідки RanidSONNI проведе гамма-зйомку у Києві. Маршрут пролягатиме навколо міста, вулицями правого та лівого берегів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці ДНТЦ ЯРБ виконають 20-25 замірів у різних районах Києва.

Відповідно до постів центру в Twitter, лабораторія уже подолала значну частину маршруту і провела низку вимірів - жоден із них не свідчить про перевищення фонових значень.

"Після повернення в офіс, фахівці опрацюють результати, і ми підготуємо повну і детальну інформацію", - зазначили у ДНТЦ.

У Києві проводять радіаційну розвідку

Як повідомляв Укрінформ, смог над столицею не становить хімічної та радіологічної загрози, а радіаційний фон у Києві та області – у межах норми й не перевищує природних фонових значень. Про це під час наради 17 квітня доповіли Президенту України Володимиру Зеленському очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

У ДСНС уранці повідомили, що задимлення у столиці виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області.