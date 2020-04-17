Повітря у Києві приходить до норми — КМДА

У Києві спостерігається поступова нормалізація якості атмосферного повітря.

Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований, інформує пресслужба КМДА.

«Згідно з даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського вміст продуктів горіння в Києві на постах спостереження був перевищений удвічі, а вміст діоксиду азоту – майже в чотири рази. Наразі спостерігається поступова нормалізація ситуації. Характер погоди 18 квітня не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі повітря», – зазначив Мальований.

Зазначається, що останні дані про стан атмосферного повітря також надав Центр громадського здоров’я Інституту Марзєєва. За їхньою інформацією, вміст дрібнодисперсного пилу в повітрі Києва перебуває в межах норми: PM 2,5 – 32 мкг, PM 10 – 41 мкг. Учора ці показники перевищували у деяких проміжках часу в 4,5 раза.

Частинки такого розміру зазвичай виникають у результаті механічних процесів і перенесення найдрібніших частинок ґрунту вітром. Ці частинки, як правило, затримуються у верхніх дихальних шляхах і виводяться з організму під час кашлю.

Раніше в ДСНС повідомляли, що задимлення у столиці виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області.

За даними ДСНС, станом на ранок 17 квітня радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП "Дитятки" - 0,02 мР/год. при контрольно-допустимому рівні до 0,055 мР/год.