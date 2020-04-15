Кличко заявляє, що радіація в нормі

Пожежа в Чорнобильській зоні не спричинила підвищення радіаційного фону у столиці.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно радіаційного фону, то він у столиці в межах норми. Фон не перевищує 0,013 мілірентген на годину при нормі 0,03 мілірентгени на годину. Про це свідчать і дослідження наших фахівців, і закордонних експертів. Фахівці з Інституту радіаційного захисту та ядерної безпеки Франції підтвердили, що в Києві немає підвищення рівня радіації внаслідок пожежі у зоні відчуження. Для дослідження вони використовували власну систему радіаційного контролю", - сказав Кличко.

При цьому мер нагадав, що пожежу в Чорнобильській зоні, яка розпочалася 4 квітня, вдалося загасити. Втім, за оцінками рятувальників, ще тиждень піде на те, щоб повністю обстежити всі ділянки займання.

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"На деяких (ділянках – ред.) досі спостерігається тління. Тому пожежа може спалахнути знову", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, пожежу в Чорнобильській зоні гасили з 4 квітня.