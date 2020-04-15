МОЗ радить не виходити зранку на вулицю через пожежі під Чорнобилем

У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують людям, які мають хронічні захворювання легень або серцево-судинні захворювання, не виходити з дому через пожежі в Чорнобильській зоні.

Про це на брифінгу у середу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми бачимо підвищення різних часток горіння у повітрі. Тому радимо усім людям, особливо тим, хто має хронічні захворювання легень або з серцево-судинними захворюваннями, обмежити свій вихід на вулицю в ранковий час, коли концентрація найвища цих часток в повітрі. Більше пити води, робити вологе прибирання в приміщенні. Це дуже важливо для вашого стану здоров'я", - сказав Степанов.

Водночас він зазначив, що радіаційний фон станом на 14 квітня був у межах норми, тому з цього боку небезпеки немає.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Тоді в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліським та с. Володимирівкою на площі близько 6,5 га та поблизу села Рудня Осошня на площі близько 4 га. Біля села Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

Пожежу вдалося загасили напередодні, 14 квітня. Зараз, за даними ДСНС, триває гасіння окремих осередків тління.